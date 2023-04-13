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Ferhat Göçer: Ömür ile 30'dan fazla kedimiz var - Magazin haberleri

Ferhat Göçer: Ömür ile 30'dan fazla kedimiz var

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de Ferhat Göçer oldu. Uzun yıllardır yazar ve hayvansever Ömür Gedik ile aşk yaşayan Göçer, 30'dan fazla kedimiz var. 14'ü evimizde yaşıyor. Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Ben de hayvanseverim bundan rahatsızlık duymadım. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor" dedi

Giriş: 13.04.2023 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki programına müzisyen Ferhat Göçer, oyuncu Bade İşçil ve Emrah Kaman ile şef Esen Hünal konuk oldu. Programın ilk bölümünde Ferhat Göçer merak edilenlerini anlattı.

  • "DOKTORLUKTAN VAZGEÇMEDİM"

    İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Ferhat Göçer, müzik yolculuğu sırasında doktorluk mesleğinden vazgeçmediğini söyledi. Göçer, "25 yıl hekimlik yaptım, emekli oldum. Genel cerrahi uzmanıydım. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çalıştım" dedi.

  • "MÜZİK EMEKÇİLERİNİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

    Aynı zamanda Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer, "Eserlerinin gerçek sahiplerinin haklarının korunduğu meslek birliklerinden biriyiz. Telifin oluşturduğu yerlerde, yani bir mekânda, televizyonda, radyoda şarkı çalındığı anda oluşan hakkın takipçisi oluyoruz. Bunları topluyoruz sonra bunları gerçek eser sahiplerine dağıtıyoruz. Telif haklarında bir güç birliği oluşturmak istiyoruz. MESAM ile barıştık. Müzik emekçilerinin hakları için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • "30'DAN FAZLA KEDİMİZ VAR"

    Uzun yıllardır gazeteci ve hayvan sever kimliğiyle tanınan Ömür Gedik ile aşk yaşayan müzisyen, "30'dan fazla kedimiz var. 14'ü evimizde yaşıyor. Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Ben de hayvanseverim bundan rahatsızlık duymadım. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor. Dünyada hayvanlara karşı zulüm edenleri görünce Ömür Gedik gibi insanların var olmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Çok zorlandığım anlar tabii oluyor. (Gülüyor) Koltukların hepsi kediler tarafından işgal edilmiş durumda, izin istemek durumdasınız. Otururken ve kalkarken dikkat etmek zorundayım. Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim. (Gülüyor) 3 tane de köpeğimiz vardı ama hastalıklarından dolayı onları kaybettik. Köpek almaya cesaret edemiyorum, en son kaybettiğim köpeğimden sonra 2 ay kendime gelemedim. Kaybı korkunçtu" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • Ferhat Göçer ayrıca, "Ömür, hayvana şiddet haberini duyunca eli ayağı titrer. Ben o sırada kenara çekilirim. Bir denge unsuru olması açısından sessizce izlemeye geçiyorum. Zaman zaman benimle de çatıştığı yanlar oluyor. Mesela çok yakından tanıdığım siyasi, yönetici veya rektör birden bire bir şey ile ortaya çıkıyor ve Ömür ile karşı karşıya geliyor. Ben o zaman kenara çekiliyorum. Benim kendi ilişkimin zarar göreceğini düşünüp Ömür'e herhangi bir cümle söyleme cesaretine sahip olmuyorum" dedi.

  • Fatih Altaylı, programın ikinci bölümünde oyuncu Bade İşçil, yazar-oyuncu Emrah Kaman ve Esen Hünal'ı ağırladı.

  • ÇOCUKLUK ARKADAŞI HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞ

    Oyunculuk serüvenini anlatan Bade İşçil, "Moda ve tekstil tasarımı üzerine eğitim alırken, çocukluk arkadaşım 'Evlere Şenlik' adında bir program sunmamı teklif etti. Sunuculuk yaparken de bir yapımcıdan oyunculuk teklifi geldi. 'Gülpare' dizisinde rol aldım. Ardından Birol Güven ile sit-com çektik. Sonrasında da devamı geldi" dedi.

  • Bade İşçil, "Fakir kadın rollerine tipim müsait değil" sözlerine de açıklık getirdi: 24 saat çalıştığımız zamanlar oldu. Yüzümdeki tüylerimin diken diken olduğu ve donarak çekim yaptığımız zamanlar yaşadım. Fakir rollerinde de oynarım. (Gülüyor)

    Bir döneme damgasını vuran 'Ezel' dizisinde rol alan Bade İşçil, "Senaryoyu okuduğumda ağlamıştım. 'Şebnem' rolünü çok severek oynamıştım" dedi.

  • 56 kilo olduğunu ifade eden İşçil, "Yemek düzenim farklı. Sabah 7'de kahvaltı ederim. Akşama kadar ufak atıştırmalarım vardır. Akşam yemeğini 17.00'de yerim" diye konuştu.

  • "28 YAŞINA KADAR EVDEN ÇIKMADIM"

    'Kardeş Payı' dizisindeki rolüyle tanınan Emrah Kaman, yazarlıktan oyunculuğa geçiş sürecini şöyle anlattı: Selçuk Aydemir, senaryo toplantılarında kendimce bir şeyler anlatırken, "Anlattığından daha komiğini oynayamıyorlar" dedi. Oyuncu olmamı istedi ama önce "Ben yapamam" dedim. 28 yaşına kadar evden çıkmadım, yazarlık yaptım. 'Kardeş Payı' dizisiyle kamera karşısına geçtim. Sivaslı bir aileden geliyoruz. Ağabeyimle senaristlik yaparken babamın umurunda olmamıştı. Oyuncu olunca babam şimdi marketteki kasiyere bile sahnemi gösteriyor. (Gülüyor)

  • "ŞEFLİĞİN İÇİNE DOĞDUM"

    Şef Esen Hünal ise yemek yolculuğunu anlattı. Babası ve annesinin kendisi gibi şef olduğunu ve bu işin içine doğduğunu belirten Hünal, "Annem ile babam çok keyifli bu işi yaptı. Babam hiçbir zaman zorlamadı ama bu işin içine aktık. Londra'da eğitim aldım, orada uzun süre çalıştım. Yapabileceğim her şeyi yapıp mantığıyla çok çalıştım. 2008 yılında İstanbul'a dönünce de 22 yaşında ilk restoranımı açtım" ifadelerini kullandı.

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