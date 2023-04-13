"MÜZİK EMEKÇİLERİNİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Aynı zamanda Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer, "Eserlerinin gerçek sahiplerinin haklarının korunduğu meslek birliklerinden biriyiz. Telifin oluşturduğu yerlerde, yani bir mekânda, televizyonda, radyoda şarkı çalındığı anda oluşan hakkın takipçisi oluyoruz. Bunları topluyoruz sonra bunları gerçek eser sahiplerine dağıtıyoruz. Telif haklarında bir güç birliği oluşturmak istiyoruz. MESAM ile barıştık. Müzik emekçilerinin hakları için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.