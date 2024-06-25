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        Haberler Müzik Ferhat Göçer: En yüksek dinleyici sesini Trabzon'da kaydettik

        Ferhat Göçer: En yüksek dinleyici sesini Trabzon'da kaydettik

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Ferhat Göçer, sahne aldığı şehirler arasında en yüksek dinleyici sesini, 115 desibel ile Trabzon'da kaydettiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:44
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        Ferhat Göçer, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı. Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Ferhat Göçer'e, katılımcılar eşlik etti.

        Gecenin sonunda seyircilere seslenen Ferhat Göçer, festival kapsamında sahne aldığı şehirler arasında en yüksek dinleyici sesini 115 desibel ile Trabzon'da kaydettiklerini söyledi.

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        #ferhat göçer

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