Ferhat Göçer'den Nevşehir'de 'Yusuf Dikeç' selamı

En sevilen şarkılarının yanı sıra konser boyunca Nevşehir'in önemli kültürel değerlerini de anmayı ihmal etmeyen Ferhat Göçer, Nevşehirli ozan Refik Başaran ve üstad Şekip Ayhan Özışık'ı da yad etti. Refik Başaran'a ait olan 'Şen Ola Ürgüp Dumanın Tütmez' isimli türküye yaklaşık 70 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti.