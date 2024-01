Ferhat Göçer: Çöplüğe dönüşme riski var

"ZAMANA BIRAKACAKSIN"

• Süreklilik kazanıyorsa zaten kalıcı oluyor.

Evet, zamana bırakacaksın. Trendler var. Bundan on sene önce rap müzik o kadar can çekişiyordu ki insanlar sesini duyurabilmek için her şeyi yapıyordu. 2 - 3 tane rap sanatçısı vardı. Şimdi birdenbire rap müzik patlaması oldu. Önüne gelen bütün artistler rap furyasında bir şeyler yapmaya gayret ettiler. Çok acayip ve hızlı bir dönüşüm var. Buradaki kaliteyi sorgulamak, zamanın ruhuna güvenmek, bu arkadaşların da neler yaptığını oturup biraz incelemek, gerekli şeyler. Bir de sonuçta onlar da bir eser ve ben onların getirdikleri, kazandırdıkları ve peşinde sürükledikleri kitlelere de dikkat etmek zorundayım. Ciddiye almak zorundayım. Ben ümitliyim. Müziğin dokunulan dönemden sadece sanal, duyulan döneme geçişinden dolayı çok ümitliyim. Bu şu anlama geliyor; müzik asla yok olmaz. Her zaman sizin hayatınızda bir başrol ya da yardımcı rolü olacak. Sizi besleyecek. Müziğin sanatsal birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyorum ve toplumun da yöneticilerimizin de müziğe sadece bir eğlence aracı olarak bakmaması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada da öyle bir süreç yaşıyoruz; müziği ayrıştırmak, ötekileştirmek o kadar kolaylaştı ve o kadar uçuruma doğru gidiyor ki burada da işte müzik ve sanat kullanabileceğimiz en büyük kurtarıcı yardımcı araçlardan birisi. Benim vizyonum, misyonum ve kendimi adadığım nokta burası. Fikirleri, duyguları, ruhları ve insanları birleştirmek adına müzik yapmak, müzik üretmek ve üreten insanın hakkını korumak üzere de meslek birliğinin içinde bu mücadeleyi devam ettirmek, benim şu anda ana yaşam mottom.