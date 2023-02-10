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Haberler Magazin Ferhat Göçer: Ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz - Magazin haberleri

Ferhat Göçer: Ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz

Ferhat Göçer, "Biz insan olarak, bu ülkenin vatandaşı, sanatçısı olarak oturduğumuz yerden sosyal paylaşımlarla, ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz. Ateş hepimizin yüreğine hepimizin ocağına düştü. Bu ateşi söndüremeyiz elbette ama birlik, beraberlik ve barış içinde olmalıyız" direk deprem bölgelerine yapılan yardımların artması gerektiğini söyledi

Giriş: 10.02.2023 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Ferhat Göçer: Ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz - Magazin haberleri
"Ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz"
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''Türkiye için birlik olma zamanı’’ diyerek tüm sanatçıların, iş adamlarının, hayırseverlerin iş birliğiyle, tüm Türkiye'yi sarsan deprem bölgesiyle ilgili, ilk günden itibaren çalışmalar yapan Ferhat Göçer, oluşturulan kaynakları, devletin yetkili birimleriyle paylaşıp, ihtiyacı olan bölgelere iletmeye devam ediyor.

İlk gece çıkardıkları iki araç ve sonraki günlerde çıkardıkları araçlarda Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen 10 ile de yardım çalışmaları sürüyor. Yardım kolileri, temel ihtiyaçlar, acil ihtiyaç malzemeleri, hilti, jenaratör ve nakdi yardımlar olmak üzere hayırseverlerle çalışmalarını sürdüren Göçer, özenle toplanılan yardımların çöp yığınına dönmemesi için dikkat edilecek beş önemli noktayı söyledi. Göçer ''Yardımların hepsi birbirinden değerli ama her aşamada tecrübeli, güvenli çalışkan ekiplere ihtiyaç var. Birincisi yardım bulmak ve toparlamak, ikincisi transfer, üçüncüsü yardımların ulaştığı noktada depolamak, korumak, detaylı kayıt altına almak, dördüncüsü amacına en uygun şekilde tasnif ederek en doğru yere ve gerçek ihtiyaç sahibine (kim neye acil ihtiyaç duyuyorsa) dağıtmak, beşincisi ise bunları ilk andan son ana kadar takip edip gerekli koordinasyonu sağlamak'' dedi.

Ferhat Göçer, sözlerini "Yüzyılın felaketini yaşadığımız böyle bir zamanda ellerin kolların bağlı oturmak insanlığa sığmaz. Orada yitirdiğimiz canların,yıkılan yuvaların, sönen ocakların hesabını kim nereye verir bilemiyorum ama biz insan olarak, bu ülkenin vatandaşı, sanatçısı olarak oturduğumuz yerden sosyal paylaşımlarla, ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz. Ateş hepimizin yüreğine hepimizin ocağına düştü. Bu ateşi söndüremeyiz elbette ama birlik, beraberlik ve barış içinde olmalıyız" şeklinde sürdürdü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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