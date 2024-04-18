Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        87
        Fenerbahçe
        FB
        85
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        38
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Voleybol Ferhat Akbaş: Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız - Voleybol Haberleri

        Ferhat Akbaş: Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız

        Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçıyla ilgili, "Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız. Kızları görüyorsunuz, bugün gözlerinden alev çıkıyordu. Aynı oyunu pazar günü de tekrar etmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:13 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sonuna kadar şampiyonluğu istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sultanlar Ligi'nde pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçı öncesinde açıklamalar yapan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız" dedi.

        Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörü Ferhat Akbaş, set vermeden kazanıp seriyi 2-2’ye getirdikleri Sultanlar Ligi play-off final serisini kazanmak için iddialı olduklarını söyledi.

        "6-7 TANE GÖREVLİ FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN KÜRSÜ KURUYORDU"

        Başarılı çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, “Maç muhteşemdi, bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Sabah burada 6-7 tane görevli Fenerbahçe şampiyonluğu için kürsüyü kuruyordu. Onları dışarı çıkarttık. Onları 21 Nisan sabahı antrenmanımıza bekliyoruz. Kürsüyü burada beraber kurabiliriz” şeklinde konuştu.

        Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçına dair de konuşan Akbaş, “Bugünkü gibi mücadele eden, sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız. Kızları görüyorsunuz, bugün gözlerinden alev çıkıyordu. Aynı oyunu pazar günü de tekrar etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Yunanistan, Ege'de deniz parkında ısrarcı
        Yunanistan, Ege'de deniz parkında ısrarcı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Habertürk Anasayfa