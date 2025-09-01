Ferhan Şensoy, ölüm yıl dönümünde anıldı

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Ferhan Şensoy, 2021'de 70 yaşında hayata veda etti.

Ferhan Şensoy'un kızları; Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy Öget, babalarını mezarı başında andı.

Şensoy kardeşler, babalarıyla yıllar önce çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Derya Şensoy, babasına duyduğu özlemi; "Gönlümüz bir buluttur, duygular alçak uçuyor baba. Seni her gün çok özlüyorum. Her şeyle, herkesle ve hayatla senin gibi mücadele ediyor, her şeye senin gibi bakıyor, senin gibi gülüyorum. Hayatı senin gibi yaşamayı öğrettiğin için teşekkür ederim baba. Seni hep çok seviyorum, pardon yani..." sözleriyle dile getirdi.

Müjgan Ferhan Şensoy Öget ise kız kardeşi Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy ile denizde çektirdikleri fotoğrafı kalp emojisiyle yayımladı.

Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal da "Ustamız Ferhan Şensoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

