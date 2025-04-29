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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur’un miras davasında itirazlar sürüyor

        Ferdi Tayfur’un miras davasında itirazlar sürüyor

        Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un miras davasının ikinci duruşması Marmaris'te görüldü. İlk duruşmada ortaya çıkan vasiyetname detaylarına itiraz olup olmadığı sorulurken, üç davadan biri sonuçlandı ve bir sonraki duruşma tarihi belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:23 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:30
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        Miras davasında itirazlar sürüyor
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        2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması, Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü. Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, mirasçılardan bazıları ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca Tayfur'un vasiyetinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da hazır bulundu.

        İTİRAZLAR SÜRÜYOR

        Mahkeme başkanı, mirasçılara ve avukatlarına dosya hakkındaki itiraz ve taleplerini sordu. Mirasçılar ilk duruşmadaki beyanlarını yineledi. İlk duruşmada vasiyetnameye itiraz eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın da beyanlarını yineledi. Görülen üç davadan biri karara bağlanırken, diğerlerinin duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

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        İLK DURUŞMADA YAŞANANLAR

        5 Şubat'taki ilk duruşmada, sanatçının İstanbul Fatih ve Muğla Marmaris'teki taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu Mudurnu'daki dört taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki sekiz villayı ise LÖSEV'e vasiyet ettiği belirtilmişti.

        Ayrıca, Ferdi Tayfur'un vasiyetinde Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telif haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

        Mirasa itiraz eden Ferdi Tayfur'un çocukları Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek; "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir" diye konuşmuştu.

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        #ferdi tayfur
        #Timur Turanbayburt
        #Tuğçe Tayfur Aydın

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