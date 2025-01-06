Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili iddia
Geçtiğimiz cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili iddiada bulunuldu
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2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi, cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.
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Ferdi Tayfur'un cenazesine binlerce kişi katıldı ve izdiham yaşandı. Sanatçının büyük oğlu Timur Turanbayburt cenazede baygınlık geçirdi.
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Cami avlusunda, Ferdi Tayfur'un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı.
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Eski eşleri ve çocukları arasında tartışma ünlü sanatçı hayattayken başlamıştı. Sanatçının bir dönem birlikte olduğu Necla Nazır; "Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem" açıklamasını yapmıştı. Cenaze sırasında yaşanan tartışma da mal varlığıyla ilgili olabileceği iddiası ortaya atıldı.
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Söylentilere göre; Ferdi Tayfur'un, Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz ile Adana'da 50, İstanbul'da 6 villası ve 30 dairesi olduğu ifade ediliyor.
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FERDİ TAYFUR'UN AİLESİ
4 ayrı birliktelikten 5 çocuğu olan Ferdi Tayfur, bir kez evlendi. Ferdi Tayfur, 17 yaşındayken Fatma adındaki bir kadından Timur Turanbayburt adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Böbreklerinden rahatsız olan Ferdi Tayfur, 2020'de oğlu Timur Turanbayburt'un böbreğiyle hayata tutundu.
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Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Tuğba Turanbayburt ve Funda Turanbayburt adında iki kızları oldu. Tayfur'un bu evlliği, çok uzun sürmedi.
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Ferdi Tayfur, sonrasında 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı.
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Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğdu.
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Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın, 'soyadı' tartışması nedeniyle mahkemelik olmuştu. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu.
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Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı. 64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Ferdi Tayfur'un bu birliktelikten de Taha Turanbayburt adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Ferdi Taha, gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü ancak Kasım 2024’te babasının doğum gününü kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez görüldü.