Ferdi Tayfur'un istemediği damadı ilk kez konuştu
Ferdi Tayfur'un kızıyla evlenmesine karşı çıktığı damadı Muhammet Aydın, ünlü sanatçının vefatının ardından ilk kez açıklama yaptı
- 1
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın, 2023'te Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmişti. Ünlü sanatçı, bu evliliğe karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı.
- 2
Ferdi Tayfur, daha sonra da kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuş ve kızının şarkılarını seslendirmesini istemediğini ifade etmişti. Bu gerilime Necla Nazır da dâhil olmuş; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun, Allah'ı var. Onun, bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.
- 3
2 Ocak’ta vefat eden Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç; "Ferdi bey, Muhammet Aydın ile Tuğçe Hanım'ın evliliğini onaylamıyordu. İki ay önce bir gece yarısı Tuğçe hanım ile beraber aradı Muhammet bey. Hem bana Hem Ferdi Ağabey'e küfürler etti. Ferdi ağabey kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" açıklamasını yaptı.
-
- 4
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, ünlü sanatçının vefatının ardından ilk kez konuştu. TV 100'ün haberine göre Aydın; "Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Ne diyebilirim adama. Rabbim mekânını cennet eylesin. Tuğçe hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor ve hamile" dedi.