Ferdi Tayfur, daha sonra da kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuş ve kızının şarkılarını seslendirmesini istemediğini ifade etmişti. Bu gerilime Necla Nazır da dâhil olmuş; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun, Allah'ı var. Onun, bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.