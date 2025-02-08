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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur için iki farklı camide mevlit okutacaklar

        Ferdi Tayfur için iki farklı camide mevlit okutacaklar

        Ferdi Tayfur'un mirası nedeniyle gerilim yaşayan aile bireyleri, merhum sanatçı için farklı camilerde, farklı saatlerde mevlit okutacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:11
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        Farklı camilerde mevlit okutacaklar
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        2 Ocak'ta hayata veda eden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        79 yaşında vefat eden Ferdi Tayfur'un vasiyetini, hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yazdığı ortaya çıktı. Tayfur'un 17 Ekim 2024'de noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, geçtiğimiz günlerde Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur'un vasiyetine göre;

        Darüşşafaka Cemiyeti'ne... Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire.

        LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Vakfı)... Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villa.

        TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri)... Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire.

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        Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eski eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktığı öğrenildi.

        Vasiyette, Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt'un ve sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın isminin olmaması dikkat çekmişti. Böbreklerinden rahatsız olan Ferdi Tayfur, 2020'de oğlu Timur Turanbayburt'un böbreğiyle hayata tutunmuştu.

        Miras listesinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, 'Saklı Hak'tan faydalanıp mirastan pay alma adına dava açma hakkına sahip.

        Ferdi Tayfur'un mirası nedeniyle gerilim yaşayan aile bireyleri, merhum sanatçının vefatının 40'ıncı gününde farklı yerlerde, farklı saatlerde mevlit okutacak.

        Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, geçtiğimiz günlerde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını duyurmuştu; "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, Ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur."

        Tuğçe Tayfur ise, babası için Eyüp Sultan Camii'nde Mevlit okutulacağını duyurdu: Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40'ıncı gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi...

        "DAHA KIRKI ÇIKMADAN MAHKEMELERE DÜŞTÜNÜZ"

        Necla Nazır'dan doğma Tuğçe Tayfur Aydın, sosyal medya hesabından Fatma Avcı'dan doğma ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak mirastan mahrum bırakılmalarına tepki göstermişti. Tuğçe Tayfur Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım ağabey. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yeğenler ya da başkaları yoktu. Biz babamızı biliyoruz. Eğer onun tek başına yazdığı bir vasiyet olsaydı, tüm mal varlığını kurumlara bırakırdı. Allah, yattığı yeri nur etsin ama siz şunu unutmayın; kalabalık görünenler, azınlık görünenlere karşı haklı değildir. Bu durum tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından dört gün sonra, gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz. Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazları, ne var ne yok Nilüfer Turanbayburt ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız üçüncü derece akrabalarının üzerine geçirmişler de, babamın kurumlara yaptığı bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan.

        "BİZ SENİN KURDUĞUN TUZAĞA DÜŞTÜK"

        Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum ama bir yıl ama on yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen yeğen. Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. Evet, biz de senin kurduğun tuzağa düştük ama ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın, babam dayınız olarak kalsın. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır, Gözalıcılar’a değil.

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        #ferdi tayfur

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