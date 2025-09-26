Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol İngiltere Ferdi Kadıoğlu: Sakatken gol attım - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu: Sakatken gol attım

        İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecini İngiliz basınına anlatırken dikkat çeken bir itirafta bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 10:46 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sakatken gol attım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

        The Athletic'e konuşan milli futbolcu sakatlık süreciyle dikkat çeken bir itirafta bulundu.

        "LIVERPOOL MAÇI SAKATLIKTAN SONRAYDI"

        Yıldız futbolcu, "Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu, bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü. Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon Brighton formasıyla 6 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, henüz gol ya da asist katkısı vermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Canavar baba ağır cezada!
        Canavar baba ağır cezada!
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa