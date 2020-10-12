Fenomenlerin korku filmi 0:00 / 0:00

Kendilerini deneysel bir filmin içinde bulan, gerçeklikle bağları kopan gençlerin yaşadıklarını hikâye edinen 'Hashtag', 30 Ekim'de gösterime girecek

Gerilim - korku türündeki 'Hashtag', 30 Ekim'de pandemi önlemleriyle gösterime girecek. Ayşen Yıldırım'ın yapımcısı olduğu Başaran Şimşek'in yönetmeni olduğu 'Hashtag'de başrolleri Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler, Burak Çoban, Ergülcan Akıncıoğlu, İrem Diri, Eren Emingil ve Elif İlkim Katmerci paylaşıyor.

Senaryosunu Özden Uçar ve Onur Böber'in birlikte yazdıkları 'Hashtag', zamana yenik düşmüş, sıradanlaşmış ve çıkış arayan 6 sosyal medya fenomeninin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor. Kendilerini deneysel bir filmin içinde bulan, gerçeklikle bağları kopan gençler nasıl bir olayın içine düştüklerini anlamaya çalışırken bir yandan da başlarına gelen bu olaydan kurtulmaya çalışırlar...