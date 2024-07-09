Fenomenler soruşturması: Neslim ve Kıvanç Güngen çiftine gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'daki operasyonda güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, gözaltına alındı. Çift, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Güngen saha sonrası güzellik merkezleri açtı.