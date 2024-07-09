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        Haberler Gündem Güncel Fenomenler soruşturması: Neslim ve Kıvanç Güngen çiftine gözaltı | Son dakika haberleri

        Fenomenler soruşturması: Neslim ve Kıvanç Güngen çiftine gözaltı

        İstanbul'da sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 ilde eş zamanlı operasyın düzenlendi. Operasyonda güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı. Çift, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:19
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        Fenomen çift gözaltına alındı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        İstanbul'daki operasyonda güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, gözaltına alındı. Çift, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        Güngen çifti ile beraber gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

        Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Güngen saha sonrası güzellik merkezleri açtı.

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        #fenomen soruşturması
        #gözaltı
        #istanbul
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