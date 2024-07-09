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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar! | Son dakika haberleri

        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!

        Adana'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Kentte 17 yaşındaki hırsız, üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı. Olay saniye saniye görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:17
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        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
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        Adana'da M.T. (17), kasasına atık karton bulunan 3 tekerlekli motosikleti çaldı. Bu sırada kasada bulunan atık kağıt toplayıcısı İ.Ç. bağırınca paniğe kapılan M.T., motosikletle duvara çarptı. İ.Ç. düşerken, çaldığı motosikletle kaçan M.T. ve ona gözcülük yapan E.Y. (22) yakalanıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 2 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

        KAMERALARA YANSIDI

        Atık kağıt toplayıcısı İ.Ç., üç tekerlekli motosikletini bir marketin önüne park etti. İ.Ç. aracın kasasına binerek marketten aldığı kartonları yüklemeye başladı. Bu sırada araca 2 kişi yaklaştı. E.Y. gözcülük yaparken, M.T. motosikleti çalıştırıp, hareket ettirdi.

        SAHİBİ BAĞIRINCA DUVARA ÇARPTILAR

        İ.Ç.'nin kasada olduğunu fark etmeyen M.T., motosikleti çalıp, kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süre sonra İ.Ç. bağırmaya başladı. Paniğe kapılan M.T.'nin kontrolünü yitirdiği motosiklet, bir apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.Ç. kasadan düşerken, şüpheliler ise çaldıkları motosiklet ile kaçtı. İhbar sonrası Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen baskında 2 şüpheli, gözaltına alındı. Evin bahçesinde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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