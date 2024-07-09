Beşiktaş'ta Immobile harekatı: Gözler Lazio'da
Beşiktaş, Ciro Immobile ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. İtalyan yıldız, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken gözler bonservissiz ayrılığa şimdilik vize vermeyen Lazio'ya çevrildi. Kulüpler arasında uygun formül için görüşmeler devam ediyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda flaş bir hamle yaptı.
Siyah-beyazlılar, İtalya'da Lazio forması giyen Ciro Immobile için transfer harekatına girişirken gündemi de salladı.
Bu gelişme İtalya'da da manşetleri süslerken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli golcü ile masaya oturan siyah-beyazlılar, teklifini iletirken anlaşma aşamasına geldi. Bu gelişmelerin ardından ise gözler Immobile'nin kulübü Lazio'ya çevrildi.
34 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu engeli aşmak için de İtalyan ekibi ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüpler arasında da uygun formülün bulunması halinde Immobile, İstanbul'a gelerek imzayı atacak.