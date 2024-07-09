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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşuyor...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 07:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:40
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce açıklamalarda bulunuyor...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

        "Dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğini altını çizeceğiz. Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları konuşurken, NATO'nun savaşın tarafı olmaması gerektiğini altını çizeceğiz. Kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.

        Washington'da yapacağımız istişareler NATO'nun güney bölgesine yönelik vizyonuna önemli katkılar sağlayacaktır.

        Ziyaretimizin ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum"

        75'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan NATO'nun bu yılki gündeminde ,Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ana gündem maddesi olacak, ittifakın kolektif savunma ve caydırıcı gücü ile özellikle Çin'e karşı ortaklıkların güçlendirilmesine odaklanılacak.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne gelen zirvede, ittifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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        İttifak'a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacak.

        NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılım sağlayacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülürken, ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Nato
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