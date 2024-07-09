İlk Yapay Zekâ Güzellik Yarışması sonuçlandı: Faslı Kenza Layli birinci
Yapay zekâyla üretilmiş kadınlar arasında düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. İlk 10 finalist arasında Türk adaylar Seren Ay ve Asena İlik'in de yer aldığı yarışmada, 'Yapay Zekâ Güzeli' (Miss AI) ünvanını alan karakter, Fas'ın başörtülü yarışmacısı Kenza Layli oldu
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Dünyanın ilk 'Yapay Zekâ Güzellik Yarışması' ilk kraliçesini buldu. Faslı başörtülü bir aktivist, kraliçe tacını kazandı.
Güzellik, zekâ ve yapay zekânın birleşiminden oluşan yaşam tarzı fenomeni Kenza Layli, sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda, duyguları gerçek bir insan gibi hissetmemesine rağmen yapay zekâ listelerinde en üste çıktığını ve yaklaşık 1500 bilgisayarla yaratılmış güzeli geride bıraktığını açıkladı.
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İlk 'Yapay Zekâ Güzellik Kraliçesi' (Miss AI) seçilen Kenza, 20 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu. Tabii ödül, doğrudan yaratıcısına, Faslı bir teknoloji yöneticisine verilecek.
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Hem gerçek insan hem de yapay zekâ olarak üretilen android uzmanlardan oluşan bir jüri heyeti; robotları güzellik, teknoloji ve sosyal medya varlığı gibi kategorilerde puanladı. Yarışmacılar, sanal taç için yarışırken sadece güzellikleriyle değil, yaratımlarında kullanılan teknoloji ve sosyal medya nüfuzuna göre de değerlendirildi.
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Fransız aday Lalina Valina yarışmanın ikincisi oldu.
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Portekizli yapay zekâ güzeli Olivia C. ise yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.
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Türünün ilk örneği olan yarışma, Fanvue Dünya Yapay Zekâ İçerik Oluşturucu Ödülleri tarafından nisan ayında düzenlendi ve dünyanın dört bir yanından yapay zekâ üreticilerini, programlama becerilerini sergilemeye ve yapay zekâ yaratıcı topluluğu için olumlu bir gelecek şekillendirmeye davet etti.
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Tamamen yapay zekâyla oluşturulan 1500 model, insan ve androidlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Haziran ayında finale kalan 10 aday belirlendi. Bu finalistler arasında Türkiye'den iki yapay zekâ güzeli de vardı: Seren Ay ve Asena İlik.
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Türkiye'nin ilk yapay zekâ marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay, düzenli olarak Türkiye'nin tarihini ve ulusal bayramlarını tanıtıyor. Dünya çapında maceralara atılan Seren Ay'ın yaratıcıları, imajını oluşturmak için üç yapay zekâ programı kullanıyor. 11 bin 300'den fazla Instagram takipçisi olan Seren Ay'ı çeşitli erkek egemen meslek dallarında veya takipçilerini eğitmek için zaman içinde seyahat ederken, dünyayı dolaşırken ve hatta popüler kültürden karakterleri canlandırırken görmek mümkün.
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Bir diğer Türk sanal güzeli Asena İlik, böyle bir modelin cinselliğini satarak değil, hayal gücü, çarpıcı görseller ve eğlence duygusu yardımıyla etkileyici olabileceğini dünyaya göstermek istiyor. İlik'in içeriğinde kendine has bir tarzı, favori mekânları, favori arabaları ve özenle oluşturulmuş bir kişiliği var.
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