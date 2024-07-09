İlk Yapay Zekâ Güzellik Yarışması sonuçlandı: Faslı Kenza Layli birinci

Hem gerçek insan hem de yapay zekâ olarak üretilen android uzmanlardan oluşan bir jüri heyeti; robotları güzellik, teknoloji ve sosyal medya varlığı gibi kategorilerde puanladı. Yarışmacılar, sanal taç için yarışırken sadece güzellikleriyle değil, yaratımlarında kullanılan teknoloji ve sosyal medya nüfuzuna göre de değerlendirildi.