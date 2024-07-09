Teoman'ın gitarı satıldı
Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarmıştı. Teoman'ın gitarı, müzayedede 466 bin TL'ye satıldı
- 1
Geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için kolları sıvadı.
- 2
Teoman'ın kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı, çevrimiçi olarak gerçekleşen Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında satışa çıkarıldı.
- 3
56 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın gitarı, 466 bin TL'ye satıldı. Elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.
-