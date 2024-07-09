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        Haberler Magazin Şarkıcı Teoman'ın geliri, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağı gitarı, 466 bin TL'ye satıldı - Güncel Magazin haberleri

        Teoman'ın gitarı satıldı

        Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarmıştı. Teoman'ın gitarı, müzayedede 466 bin TL'ye satıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 08:39 Güncelleme: 09.07.2024 - 08:47
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          Geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için kolları sıvadı.

        • 2

          Teoman'ın kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı, çevrimiçi olarak gerçekleşen Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında satışa çıkarıldı.

        • 3

          56 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın gitarı, 466 bin TL'ye satıldı. Elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.

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