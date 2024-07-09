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        Haberler Dünya Kremlin çocuk hastanesinin vurulmasında sorumluluğu reddetti | Dış Haberler

        Kremlin çocuk hastanesinin vurulmasında sorumluluğu reddetti

        Kremlin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki çocuk hastanesinin kendileri tarafından vurulmadığını, bir füzesavar tarafından vurulduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:50
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        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
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        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dün Kiev'de çocuk hastanesinin vurulmasıyla ile ilgili sorumluluğu reddetti. Hastanenin kendi füzeleriyle değil, Kiev tarafından fırlatılan bir füzesavar tarafından vurulduğunu iddia eden Peskov, "Israr ediyorum, sivil hedeflere saldırı düzenlemiyoruz" dedi.

        Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Kiev'deki ana çocuk hastanesini bir füzeyle vurduğunu ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine de füze yağdırdığını, bu saldırılar sonucu en az 41 sivilin öldüğünü söylüyor.

        Başkan Biden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rus vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullanmıştı.

        Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın NASAMS füzesi

        Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, dün Kiev'deki çocuk hastanesini vuranın Ukrayna tarafından fırlatılan bir NASAMS karadan havaya füze olduğunu söyledi.

        Ukraynalı yetkililer ise Rusya'nın Kh-101 Kalibr füzesiyle hastaneyi vurduğunu söylüyor.

        Rusya'nın dün düzenlediği geniş çaplı saldırı, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en ölümcül hava saldırılarından biriydi.

        Bugün başlayacak NATO Liderler Zirvesi ile ilgili soruya da yanıt veren Peskov, Zirve'yi sıkı takip edeceklerini belirtti.

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