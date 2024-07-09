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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET! O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!

        İstanbul'da, Türkiye Sakatlar Derneği'ne destek için, çeşitli noktalara yerleştirilen ters ızgarası olan giysi kumbarasından hırsızlık anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Giysi kumbarasına giren çocuk dakikalar içinde giysileri dışarı çıkardı. Giysileri alan 4 kişi sokaktan hızla uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:08
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        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
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        İstanbul Avcılar'da dün gece saatlerinde Üniversite Mahallesi Meriç Sokaktaki giysi kumbarasının yanına gelen 4 kişi yanlarındaki çocuklardan birini giysi kumbarasına soktu.

        ÇOCUK ÇIKARDI BÜYÜK ALDI

        DHA'da yer alan habere göre çocuk ters ızgarası olan kumbara içindeki kıyafetleri dakikalar içinde dışarı çıkardı.

        Giysileri, kağıt topladıkları el arabalarına yerleştiren 4 kişi çocuğu da kumbaradan dışarı çıkararak sokaktan hızla uzaklaştı.

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        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Giysi kumbarasındaki hırsızlık anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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