Kendi hapishanesini yaptırmıştı: İşte ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a dair gerçekler!
Suç dünyasında adını tarihe yazdıran ve insanların dikkatini çeken pek çok isim vardır. Bu isimlerden biri de Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dır. Escobar, yalnızca kurduğu devasa uyuşturucu imparatorluğu ile değil, aynı zamanda kendi lüks hapishanesini inşa ettirmesiyle de bilinir. Peki, planlanması ve inşası doğrudan Escobar'a ait olan bu lüks hapishaneyi nasıl yaptırmasına izin verildi? İşte, hapishane ve Escobar'a dair ilginç gerçekler!
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1990'ların başında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın bir sorunu vardı. Kanundan kaçıyordu ve saklanacak bir yer bulması gerekiyordu bu yüzden kendi hapishanesini yaptı! La Catedral, Kolombiya'nın Antioquia kentindeki bir tepenin üzerinde bulunan kendi inşa ettiği bir hapishaneydi. Geçilemez olacak şekilde tasarlanmıştı ve kesinlikle bu amacı yerine getirdi. Haberimizde bu lüks hapishaneye ve sahibi Pablo Escobar'a dair bilgileri derledik. İşte, detaylar...
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PABLO ESCOBAR KİMDİR?
Pablo Escobar, 1949'da Kolombiya'nın Rionegro kentinde düşük gelirli bir ailede doğdu. Gençliğinde sahte diplomalar satarak stereo ekipman kaçakçılığı yaparak ve araba çalarak suç hayatına başladı.
Fotoğrafta Escobar'ın çocukluk arkadaşı Edgar Jimenez Mendoza, Escobar ile hatıralarını gösteriyor. Kaynak: AA
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Araba çalmak, 1974'te ilk kez tutuklanmasına yol açtı. Bu sıralarda ise Kolombiya'da kokain endüstrisi patlama yaşıyordu. Escobar bunu hızlı para kazanma fırsatı olarak gördü ve uyuşturucu kaçakçılığına başlayarak zenginleşen bir suçlu haline geldi.
Fotoğraf: Pablo Escobar mahallesi. Medellín, Antioquia, Kolombiya. 9 Ağustos 2022. Kaynak: Shutter Stock
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DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARINDAN BİRİYDİ
1970'lerin ortalarında Medellin karteli olarak bilinen örgütün kurulmasına yardımcı oldu. Şöhreti arttıkça Ochoa kardeşler gibi diğer güçlü adamlarla ortaklık kurdu. 1980'lerin ortalarında Pablo Escobar dünyanın en zengin adamlarından biriydi.
Fotoğraf: Escobar’ın kazandığı paraları saklamak için çeşitli bölgelere gömdüğü biliniyordu. 65 yaşındaki bahçıvan Jose Cartolos, Medellin bölgesinde çalıştığı villanın bahçesini kazarken mavi varillere konulmuş tam 600 milyon dolar buldu. Kaynak: Habertürk
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Raporlara göre serveti yaklaşık 25 milyar dolardı. Ayrıca kendisine Hacienda Napoles adında, futbol sahası, uçak pisti, yapay göller ve hayvanat bahçesi bulunan 7 bin dönümlük devasa bir mülk satın aldı. Bunun yanı sıra siyasete katılarak arada hayır işi yapıyordu.
Fotoğrafta bir ziyaretçi, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Escobar'a ait olan Hacienda Napoles çiftliğini geziyor. Kaynak: AP
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KENDİNE HAPİSHANE YAPMASININ BİRÇOK SEBEBİ VARDI
Bir noktadan sonra hükümet, yasadışı faaliyetlerini görmezden gelemedi ve Kolombiya hükümeti tutuklama emri çıkardı. Başlangıçta bu, uyuşturucu baronunu eylemlerinden caydırmak için pek işe yaramadı ancak arka arkaya yaşadığı sorunlar hapishaneye kendi rızasıyla girmesine sebep olacaktı.
Fotoğrafta La Catedral'in üstten çekimi yer alıyor. Kaynak: Shutter Stock
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O dönemde önce Los Pepes adlı bir sivil toplum örgütünün radarındaydı ve bu örgüt yüzlerce arkadaşını, dostunu ve ailesini öldürdü. Ayrıca, uzun zamandır rakipleri olan Cali karteliyle olan savaş, Escobar’ın hayatını tehlikeye atıyordu. Ancak hapishaneye gidişi konusundaki son damlanın, kızı Manuela'nın evinin bombalanmasında yaralanmasıyla gerçekleştiği söylenebilir.
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BİR HÜCREDENSE MEZARIN DAHA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU
Amerika'ya iade edilebileceğini anlayana kadar Kolombiya hükümetiyle müzakere etmeye karar verdi. Her zaman "ABD'de bir hücredense Kolombiya'da bir mezar daha iyidir." derdi. Bu yüzden Pablo Escobar ABD’ye iade edilmemek için, 19 Haziran 1991'de Kolombiya’daki yetkililere teslim oldu ve cezasını "kendi tasarladığı bir hapishanede" çekmeyi kabul etti.
Fotoğraf: 27 Ocak 2012'de Kolombiya'nın Medellin kentinde düzenlenen 'Pablo Escobar Turu' sırasında mezarı gösteriliyor. Kaynak: AP
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HAPİSHANENİN DİSKOSU VE JAKUZİSİ BİLE VARDI!
La Catedral adlı hapishane, gerçek bir kurumdan çok lüks bir tatil köyüne benziyordu. Bu hapishane, Escobar'ın rahatı düşünülerek tasarlanmıştı. Bir barı, diskosu, jakuzisi ve şelalesi vardı.
Fotoğrafta bahsi geçen hapishane yer alıyor. Kaynak: Shutter Stock
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Elbette, bu konfor seviyesinin bir bedeli vardı. Escobar'ın adamları, onun güvenliğini sağlamak için hapishaneyi sıkı bir şekilde koruyorlardı. Başka bir deyişle, Pablo'nun uyuşturucu imparatorluğunu parmaklıklar ardında yönetmeye devam etmesi için mükemmel bir yerdi.
Fotoğrafta bir çift, Escobar'ın kendisine ait olan bir hayvanat bahçesi kurduğu Hacienda Napoles Parkı'na motosikletleriyle gidiyor. Kaynak: AP
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ANLAŞMA İHLALİNE RAĞMEN ESCOBAR’A GÖZ YUMULDU
Escobar hala kokain kaçakçılığı yapabiliyor ve kartelini kolayca yönetebiliyordu. Sonuç olarak, birçok hükümet yetkilisi Escobar’ın "hapis" cezasının tam bir saçmalık olduğunu ilan etti. Hala görev başındaydı ve hükümetin onun üzerinde hiçbir kontrolü yoktu. Yine de bu bariz anlaşma ihlaline rağmen Kolombiya hükümeti, Escobar'ın La Catedral'de cezasını çekmesine izin verdi.
Fotoğrafta Escobar'ın evinin harabe olmuş hali görülüyor. Kaynak: Shutter Stock
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RAHATINA RAĞMEN HAPİSHANEDEN KAÇTI
Pablo Escobar, 22 Temmuz 1992'de kaçmadan önce La Catedral'de yalnızca 13 ay geçirdi. Daha sonra üst düzey mevkilere rüşvet vererek kaçtığı düşünülüyor. Anlaşmayı bozan Escobar'ın vahşetlerine artık göz yumamayan hükümet, sonunda tam kapsamlı bir saldırı başlatmaya karar verdi. ABD ve Los Pepes'in yardımını arayan Kolombiya ulusal polisi, Escobar’ı bulmak için çalışmalara başladı.
Fotoğrafta bir ziyaretçi Escobar'ın çiftlikteki fotoğrafını çekiyor. Kaynak: AP
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17 AY BOYUNCA KAÇTIKTAN SONRA ÖLDÜ
Büyük bir arama başlatıldı ve yakalanması için harcanan kaynaklara rağmen Escobar 17 ay boyunca yakalanmaktan kurtulmayı başardı. Sonunda Escobar, Kolombiya Ulusal Polisi ile girdiği bir çatışmada 44. doğum gününden bir gün sonra öldü.
Bu 1983 tarihli fotoğrafta Pablo Escobar, Kolombiya'nın Medellin kentinde bir futbol maçı izliyor. Kaynak: AP
Kaynak: History Defined