Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 30'da 2 Türk takımı!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 1 yıllık performansları değerlendirmeye alarak yayınladığı dünyanın en iyi takımları belli oldu. Listede 2 Türk takımı ilk 30'a girdi. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yerleri...
Giriş: 08.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:00
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1. Real Madrid: 371 puan
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2. Manchester City: 369 puan
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3. Bayer Leverkusen: 355 puan
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4. Atalanta: 316 puan
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5. Borussia Dortmund: 261 puan
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6. Atletico Madrid: 258 puan
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7. Bayern Münih: 258 puan
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8. Barcelona: 256 puan
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9. Arsenal: 248 puan
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10. Inter: 247 puan
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29. Galatasaray: 205.5 puan
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30. Fenerbahçe: 203.5 puan
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82. Beşiktaş: 146.5 puan
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157. Trabzonspor: 105.5
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