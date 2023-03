Liderlik yarışında kendi oyunlarına odaklandıklarını vurgulayan Szalai, şunları kaydetti:

"Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Elbette sıralamaya bakıyoruz ama en önemlisi bizim kendi oyunumuz çünkü hedefimiz şampiyonluk. Fedakarlıkla istediğimiz sonuca erişeceğimize inanıyoruz. Bizim için hedef her maç 3 puan elde etmek. Ligin sonu yaklaşıyor. Mantalitemiz her maç bizim için ayrı önem ifade ediyor. Her maçı final olarak nitelendiriyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle taraftarlarımız mutlu etmek istiyoruz. Umuyoruz pazar günü 3 puanı alacağız. Elbette her galibiyet motivasyon sağlar."