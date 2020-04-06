Bir dönem Fenerbahçe´de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi. Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

FENERBAHÇE'DEN ANTIC PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, eski futbolcuları Antic'le ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "1977-78 sezonunda Çubuklu’yu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic" ifadeleri yer aldı.