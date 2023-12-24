Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan maç sonrası tepki

REKLAM advertisement1

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Komsuoğlu, "Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız! Kardeşleriniz, abileriniz, o, bu hiç birinin gücü yetmeyecek…" ifadelerini kullandı.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı:

Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız!



Kardeşleriniz, abileriniz, o, bu hiç birinin gücü yetmeyecek… — Sertaç Komsuoğlu (@AcarSertacK) December 24, 2023