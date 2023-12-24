Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan maç sonrası tepki
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray ile berabere biten maçın ardından açıklama yaptı
Giriş: 24.12.2023 - 21:47 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:47
Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.
Komsuoğlu, "Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız! Kardeşleriniz, abileriniz, o, bu hiç birinin gücü yetmeyecek…" ifadelerini kullandı.
İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı: