İsmail Yüksek'e Olimpik Lyon'dan resmi teklif!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek'e Fransız ekibi Olimpik Lyon talip oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransızlar milli futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi teklifte bulundu.
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Fenerbahçe'de son iki sezondur sergilediği performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek'e talip çıktı.
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L'Equipe'te yer alan habere göre, kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, Nemanja Matic transferinde yaşadığı zorluğun ardından İsmail Yüksek'e yöneldi.
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8 MİLYON EUROLUK TEKLİF!
Rennes'in Matic'i satmak istemediği ve bu gelişmenin ardından Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.
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Fransız ekibinin 24 yaşındaki milli oyuncu için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro ve bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı öne sürüldü.
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28 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST
Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
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İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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