Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarında mücadele etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarında mücadele etti

        Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli arada ülkelerinde görev aldı. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, UEFA Uluslar Ligi'ne damga vuran kalecilerden biri oldu. Oğuz Aydın ise 2 maçta 3 asist yaparak A Milli Takım'a damga vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli formayı terletti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin 13 futbolcusu milli takımlarında görev aldı. Türk oyunculardan Mert Müldür, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın A Milli Futbol Takımı’nda forma terletti.

        Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Slovak oyuncusu Milan Skriniar, Bosna Hersek’ten Edin Dzeko, Polonya oyuncusu Szymanski, Faslı oyuncular Youssef En-Nesyri ile orta saha Sofyan Amrabat, Nijerya’da Bright Osayi-Samuel ve Ganalı oyuncu Alexander Djiku ülke takımlarının kadrosuna isimlerini yazdırdılar.

        Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, UEFA Uluslar Ligi'ne damga vuran kalecilerden biri oldu. Fransa karşısında Hırvatistan kalesini koruyan Livakovic bu maçta ülkesini ayakta tutmaya çalıştı. İki maçta toplam 14 kurtarış yapan file bekçisi penaltılarda yeterli olamadı. Öte yandan bu maça damga vuran olaylardan biri ise turun 2’nci maçında Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin bir pozisyonda Livakovic'in topu ellerine almasına rağmen diziyle müdahalede bulunması oldu. Müdahale sonrası Livakovic kısa süreli sakatlık yaşadı. Mbappe, Hırvat oyuncuyu kaldırmaya çalıştığında ise Livakovic Fransız yıldızı itti. Başarılı kaleci Hırvat Milli Takımı'nın favori oyuncusu seçildi.

        REKLAM

        Bosna Hersek Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde forma giyen Edin Dzeko, Romanya ile oynadığı maçta burnuna aldığı sert darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde burnunun kırıldığı tespit edilen oyuncunun ameliyatlık bir durumunun olmadığı tespit edildi.

        2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Polonya forması giyen Sebastian Szymanski ilk 11'de başladığı Litvanya karşılaşmasında 4 kilit pas verdiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi.

        Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı ve mücadelede 90 dakika sahada kaldı. UEFA Uluslar B Ligi kümede kalma mücadelesi rövanş maçında Slovenya uzatmalarda 1-0'lık skorla kazandı. Bu maçta Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar ilk 11'de başladı ve maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadı.

        Afrika'da kıtasında 2023 yılının kasım ayında başlayan 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ülkelerini temsil eden Osayi Samuel, Djiku En-Neysri ve Amrabat'ın performanları ise şu şekilde;

        Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı’nda Galatasaray’ın golcü yıldızı Osimhen ile birlikte ilk 11’de yer aldı. Bu karşılaşmada Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Osayi, Ruanda-Nijerya maçında 77'nci Dakikada oyundan çıktı.

        Öte yandan Djiku, Gana Milli Takımı’nda 90 dakika görev aldı. Gana-Çad mücadelesinde Djiku’nun milli takımı 5-0’lık net skorla kazandı.

        Mourinho’nun ilk 11’inin vazgeçilmez Faslı oyuncuları En-Neysri ve Amrabat ise şans bulmaları halinde 26 Mart’ta Tanzanya ile oynanacak mücadelede forma giyecekler. Bu karşılaşmanın sonucu olarak Türkiye’ye geç dönmesi beklenen yıldız oyuncular Mourinho’nun taktik antrenmanına yetişemeyebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        Habertürk Anasayfa