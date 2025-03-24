Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarında mücadele etti

Fenerbahçe'nin 13 futbolcusu milli takımlarında görev aldı. Türk oyunculardan Mert Müldür, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın A Milli Futbol Takımı’nda forma terletti.

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Slovak oyuncusu Milan Skriniar, Bosna Hersek’ten Edin Dzeko, Polonya oyuncusu Szymanski, Faslı oyuncular Youssef En-Nesyri ile orta saha Sofyan Amrabat, Nijerya’da Bright Osayi-Samuel ve Ganalı oyuncu Alexander Djiku ülke takımlarının kadrosuna isimlerini yazdırdılar.

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, UEFA Uluslar Ligi'ne damga vuran kalecilerden biri oldu. Fransa karşısında Hırvatistan kalesini koruyan Livakovic bu maçta ülkesini ayakta tutmaya çalıştı. İki maçta toplam 14 kurtarış yapan file bekçisi penaltılarda yeterli olamadı. Öte yandan bu maça damga vuran olaylardan biri ise turun 2’nci maçında Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin bir pozisyonda Livakovic'in topu ellerine almasına rağmen diziyle müdahalede bulunması oldu. Müdahale sonrası Livakovic kısa süreli sakatlık yaşadı. Mbappe, Hırvat oyuncuyu kaldırmaya çalıştığında ise Livakovic Fransız yıldızı itti. Başarılı kaleci Hırvat Milli Takımı'nın favori oyuncusu seçildi.

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Bosna Hersek Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde forma giyen Edin Dzeko, Romanya ile oynadığı maçta burnuna aldığı sert darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde burnunun kırıldığı tespit edilen oyuncunun ameliyatlık bir durumunun olmadığı tespit edildi.

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Polonya forması giyen Sebastian Szymanski ilk 11'de başladığı Litvanya karşılaşmasında 4 kilit pas verdiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi.