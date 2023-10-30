Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan 12 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 5-0 mağlup ettiği maça hat-trick yapan Edin Dzeko damgasını vurdu. Bosna Hersekli golcü, 12 yıl sonra kariyerinde bir ilki başardı.
- 1
Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla gollerini sıralamaya devam ediyor.
- 2
Bosna Hersekli yıldız, son olarak 5-0'lık Pendikspor karşılaşmasında üç gol atıp hat-trick yaparak adından söz ettirdi.
- 3
Ligdeki toplam gol sayısını 10'a çıkaran 37 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında Mauro Icardi'yi yakaladı.
-
- 4
12 YIL SONRA HAT-TRICK!
Pendikspor maçında üç gol atan Dzeko, 12 yıllık hat-trick hasretine de son verdi.
- 5
Sarı lacivertlilerin kaptanı, bundan önceki son hat- trick sevincini Premier Lig'de yaşamıştı.
- 6
Başarılı santrfor, Manchester City forması giydiği dönemde 28 Ağustos 2011 tarihinde Tottenham'ı deplasmanda 5-1 yendikleri karşılaşmada 4 gol atmıştı.
-
- 7
Süper Lig'de son dört maçta da tabelayı değiştiren Edin Dzeko, aynı performansı en son 2021-2022 sezonunda Inter'de sergiledi.
- 8
Edin Dzeko bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da 14 karşılaşmada 12 gol atıp 7 de asist yaptı.