İHA

Fenerbahçe Kulübü’nün gelenekselleşen bayramlaşma töreni, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, genel kurul üyeleri ve taraftarlar da törende yer aldı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve ardından Fenerbahçe Genel Sekteri Burak Kızılhan, bayramlaşma töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin çağdaşlaşma yolunda en büyük ümidinin kadın ve çocuklar olduğunu dile getiren Uğur Dündar, "Büyük Atatürk’ün büyük hayali çağdaşlaşmadır. Çağdaşlaşmanın odağına da kadınlarımızı koymuştur. Sizlerin de ilk kez duyacağı Fenerbahçemize ait ve dünyada bir ilki anlatmak istiyorum. 1927 ve 1928 yıllarında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı şampiyon olmuştur ve 1929 yılına girildiğinde ise bir ilk yaşanacak ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’ndan bir oyuncu, erkek takımda oynamış ve o sene de Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Ben o yıllarda Teknik Üniversite'de okuyan Fenerbahçeli oyuncuları rahmet ve minnet ile anıyorum. Yine bu takımın bir parçası olan Sabiha Rıfat Gürayman’ı da bir kez daha anmak istiyorum. Sabiha Hanım sonraki yıllarda teknik Üniversiteyi bitirmiş ve Anıtkabir’in inşasında görev almıştır. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere hem milli mücadele de yer almış ve bu cennet vatanı düşman işgalinden kurtarıp, bağımsızlığımızı ilan şehit ve gazilerimi yad ediyorum. Yaşasın Fenerbahçe, yaşasın Cumhuriyet’in Fener’i diyerek sözlerimi tamamlıyorum" diye konuştu.

Bu yıl 23 Nisan’ın ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Fenerbahçe Genel Sekteri Burak Kızılhan ise, "Öncelikle başkanımız Ali Koç’un daha sonra Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Uğur Dündar’ın yapmış olduğu gibi hepimizin Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu sene Cumhuriyetimiz 100. Yılı olması sebebiyle bu yılki 23 Nisan çok farklı ve değerli. Sarı-lacivert başarıların yaşandığı, şampiyonluklarla taçlandığı bir yıl olsun" şeklinde konuştu.

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