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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

        Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-Zenit hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

        Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Rusya ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, hazırlık maçı öncesi son idmanını yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'de 4-0'lık Sivasspor galibiyetiyle moral buldu. Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:44
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        • 1

          Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Milli arayı değerlendirmek isteyen sarı-lacivertli takımın Zenit ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Süper Lig’da zirve takibini sürdüren Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, milli araya ezeli rakibi Galatasaray’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Peki Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Zenit maçı canlı izle kanalı ve mücadeleye ilişkin tüm detaylar haberimizde…

        • 2

          FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

          Mücadele, saat 20:00'de başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-ZENİT HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.

          Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE'Yİ ZORLU BİR MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR

          A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda karşılaşmalarının ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başlarken, Fenerbahçe için de önemli bir dönem başlıyor.

          Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, son 4 haftada kritik karşılaşmalara çıkacak.

        • 5

          Milli aranın ardından Fenerbahçe, ilk olarak Kayserispor deplasmanına gidecek. Ardından Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa dönüşü Gaziantep FK ile mücadele edecek.

          7 Aralık'ta ise Beşiktaş'a konuk olacak ve derbi heyecanı başlayacak. Fenerbahçe, bu yoğun takvime hem Süper Lig hem de Avrupa'da önemli hedeflerle çıkacak.

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