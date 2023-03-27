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Fenerbahçe, Zenit ile iş birliği anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Rusya ekiplerinden Zenit ile iş birliği anlaşması yaptı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.

Giriş: 27.03.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Zenit ile iş birliği anlaşması imzaladı
AA

Fenerbahçe Kulübü, Rusya ekiplerinden Zenit ile iş birliği anlaşması yapıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.

Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olunacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz." denildi.

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