Fenerbahçe yönetiminin toplantısı tamamlandı!

Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yönetim pazartesi günü olağan toplantıda bir araya geldi.

HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı habere göre; Bu toplantı, her zaman olduğu gibi pazartesi günleri yapılan bir rutin. Yüksek Divan Kurulu hakkında bir gündem oluşturulmuştu bugün için fakat Kayserispor maçının maçın ardından toplantıda güncel gelişmeler de konuşuldu.

REKLAM advertisement1

GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu'nda yapacağını yönetime bildirdi.

Ali Koç, süreç hakkında akıllardaki soruları 26 Nisan'da cevaplandıracak.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

💥 Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı tamamlandı! ✅



🎙️ HT Spor Muhabiri @1esrakose: Başkan Ali Koç, 26 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu'nda bu sürece dair açıklamalarda bulunacak. pic.twitter.com/hDLqqjJxAQ — HT Spor (@HTSpor) April 21, 2025