Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert sözler! Deniz Türüç, Galatasaray, VAR...

"VAR NASIL ÇAĞIRMAZ!"

Selahattin Baki, hakem kararlarıyla ilgili olarak ise, "Bu kadar bariz, net penaltı pozisyonu bu kadar barizken, gerek Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif, sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı. Haydi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. VAR nasıl çağırmaz! VAR hakemi açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik." ifadelerini kullandı.