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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Erden Timur'a sert sözler! "Teraziden kaçan hırsızdır" - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Erden Timur'a sert sözler! "Teraziden kaçan hırsızdır"

        Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Hatayspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a yanıt veren Baki, "Teraziden kaçan hırsızdır. Yaşanmış şeyleri yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Acil şifalar diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 22:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:28
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        • 1

          Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Hatayspor maçını ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un iddialarına yanıt verdi.

          Selahattin Baki'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        • 2

          "Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor"

        • 3

          "Teraziden kaçan hırsızdır' dedi. Biz kendilerini 4 kez teraziye çıkardık. Hatta GS TV'ye çıkalım. Kimi istiyorsanız o çıksın dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar"

        • 4

          "Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'ın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk."

        • 5

          "Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."

        • 6

          "Bu transfer konularında, geçenlerde Fred transferinden sonra beni aradı. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Hatırlarsanız bir açıklama yaptım 'iki ayrı kişi hem Fred'i hem kulübünü ayartarak işi bozmaya çalıştı' diye. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi arayıp 'ne olur söyle bunları kimdi bunlar' dedi. İsimleri verdim, 'İsimleri tanıyorum ama ben talimat vermedim' dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi. Ben de kendisine benim 11 yıldır futbol yöneticisi olduğumu ve bu kadar inisiyatifi kimsenin alamayacağını ilettim."

        • 7

          "Yaşanmış şeyleri yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Acil şifalar diliyorum."

        • 8

          "Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Kendisi 3 senedir emekli. Koç Holding ile hiçbir alakası yok. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini Koç Holding'den, bir holdinge çevirmişler. Yani hanımefendinin CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar."

        • 9
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