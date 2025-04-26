Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu: İşte kapasitesi!

"Stadımızın toplam kapasitesi 64 bin 160'a çıkacak. 2026 yılının nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayacağız, 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1,5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek."