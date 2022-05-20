Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu akşam Malatya'ya gidecek.