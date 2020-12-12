FenerbahçeYeni Malatyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe : Altay, Gökhan, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse.

Yeni Malatyaspor : Ertaç, Cheabake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut