Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Faouzi Ghoulam'ı gündemine aldı. Portekizli menajer Jorge Mendes, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Cezayirli sol beki Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Ghoulam'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama yönetime sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin Cezayirli futbolcu için Napoli ile temas kurduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.