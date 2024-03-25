Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan sevindirici haber
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeni ile bir süredir takımdan uzak kalan futbolculardan iyi haber geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'ye 4 yerli futbolcusundan iyi haber geldi.
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Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Handaş ve Ferdi Kadıoğlu’nun tedavileri tamamlandı.
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Bu isimlerin, Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede sahada yer alması bekleniyor.
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Stoper hattında ise sarı lacivertli camianın yüzünü güldüren haber Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao’dan geldi.
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Her iki ismin de tedavisinin büyük ölçüde sona erdiği ve takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
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Durumu henüz netlik kazanmayan tek isim, Joshua King.
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Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Norveçli oyuncunun, Adana Demirspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
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King konusunda acele etmeyen Fenerbahçe sağlık ekibi, Nisan ayındaki yoğun fikstür sebebiyle tüm futbolcularla yakından ilgileniyor.
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