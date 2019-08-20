Sezonun ilk resmi maçında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Victor Moses'ın sakatlığı tat kaçırdı. Mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Moses'ın bugün yapılan tetkikler sonucunda ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SERDAR AZİZ'DEN İYİ HABER

Öte yandan bir süredir sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'den ise sarı-lacivertlilere iyi haber geldi. İki futbolcunun da bugünkü rejenerasyon antrenmanında takımla çalışmaya başladıkları belirtildi.