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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber!

        Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın artan enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:27
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        Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dan kötü haber!
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        Süper Lig'de pazar günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

        Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edileceğini açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı.

        Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.

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