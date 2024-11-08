Fenerbahçe'ye kötü haber: Becao
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'de maçın 63. dakikasında sarı kart gören Rodrigo Becao, cezalı duruma düştü.
Giriş: 08.11.2024 - 01:38 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:38
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 63. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Becao, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag deplasmanında takımının yanında olamayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ