Fener'e Kosovolı bek!

Fenerbahçe yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan Isla’nın yerine Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj getirmek istiyor.

İngiltere’de Huddersfield’te forma giyen ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu kulübün de satmaya sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe kısa süre içinde transferi sonlandırmak istiyor. Geçen sezon takımıyla Premier Lig’de 24 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon da Championship'te 9 müsabakada görev aldı, bir de asist yaptı.