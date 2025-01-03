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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye iki kötü haber: İsmail Yüksek, Samet Akaydin! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye iki kötü haber: İsmail Yüksek, Samet Akaydin!

        Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye 2 kötü haber geldi. Sakatlıkları bulunan Samet Akaydin ve İsmail Yüksek, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:57
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        Fenerbahçe'ye iki kötü haber!
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        Süper Lig'de bu hafta Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan kötü haber.

        İsmail Yüksek'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

        Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin de Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.

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