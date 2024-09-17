Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilere Alexander Djiku'dan müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, takımla birlikte çalışmalara katılırken; Bright Osayi-Samuel ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.