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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilere Alexander Djiku'dan müjdeli haber geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:09
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        F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde!
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        Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

        F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, takımla birlikte çalışmalara katılırken; Bright Osayi-Samuel ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

        Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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