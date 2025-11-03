Habertürk
        Fenerbahçe, Viktoria Plzen hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Viktoria Plzen hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında karşılaşacağı Viktoria Plzen maçının hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:39 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Viktoria Plzen hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

        Dün oynanan Beşiktaş derbisinde 45 dakika üzerinde süre alan futbolcuların ise günü dinlenerek geçirdiği belirtildi.

        Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

