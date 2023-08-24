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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Twente maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe, Twente karşısında avantaj peşinde - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Twente karşısında avantaj peşinde

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Twente ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Twente maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar ve İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 09:56 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:56
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.

        • 3

          Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

        • 4

          Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

        • 5

          İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

          İrfan Can Eğribayat

        • 6

          Ferdi

        • 7

          Djiku

        • 8

          Peres

        • 9

          Oosterwolde

        • 10

          İsmail Yüksek

        • 11

          Zajc

        • 12

          İrfan Can Kahveci

        • 13

          Szymanski

        • 14

          Kent

        • 15

          Dzeko

        • 16

          KADRO

          Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:

          Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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