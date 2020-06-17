Fenerbahçe - Trabzonspor maçının yazar yorumları

AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe'de bazı oyuncular var. Komik duruma düşmek ve rezil olmak için her şeyi yapıyorlar. Bu takımdaki birçok oyuncu asla Fenerbahçe'nin oyuncusu değil... Son dakikalarda Trabzonspor'un attığı gole bakın. Ekuban 60 metre top sürüyor. Fenerbahçe'de Jailson denen bir oyuncu var ki verilen paralara yazık. Baktığımız vakit çok yazık diyoruz. Bunları kim niye almış, kaç liraya almış.