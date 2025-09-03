Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!
TFF, Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç programını açıkladı. 5. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in programı şöyle:
5. hafta
13 Eylül Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
17.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir
14 Eylül Pazar
17.00 Eyüpspor - Galatasaray
17.00 Kayserispor - Göztepe
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
6. hafta
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe - Beşiktaş
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Kayserispor
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray - Konyaspor